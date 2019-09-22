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13:41 (мск), источник: Погода Mail.ru

Тень Ио на Юпитере попала на камеру (фото)

Невероятные снимки.

Автоматическая межпланетная станция НАСА «Юнона», запущенная для исследования Юпитера, сфотографировала на поверхности газового гиганта тень от спутника Ио.

Ио — самый близкий к Юпитеру спутник и самое геологически активное тело Солнечной системы. На нём ученые насчитали более 400 действующих вулканов.

Изображения были получены, когда космический аппарат находился на высоте около 8 тыс. км над поверхностью Юпитера. Их обработал Кевин Джилл, инженер-программист НАСА.

«Юнона» двигается вокруг газового гиганта по необычной эллиптической орбите. Она то приближается к планете, рискуя подпасть под воздействие радиационных поясов, то отдаляется на расстояние до 8 млн км.

Анна Лысенко

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