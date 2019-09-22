Fisheye Composite of Jupiter over the Shadow of moon Io, @NASAJuno Perijove 22 - https://t.co/JCiQnNemyF pic.twitter.com/Uv9rtkBLBf— Kevin M. Gill (@kevinmgill) September 18, 2019
Тень Ио на Юпитере попала на камеру (фото)
Невероятные снимки.
Невероятные снимки.
Автоматическая межпланетная станция НАСА «Юнона», запущенная для исследования Юпитера, сфотографировала на поверхности газового гиганта тень от спутника Ио.
Ио — самый близкий к Юпитеру спутник и самое геологически активное тело Солнечной системы. На нём ученые насчитали более 400 действующих вулканов.
Изображения были получены, когда космический аппарат находился на высоте около 8 тыс. км над поверхностью Юпитера. Их обработал Кевин Джилл,
«Юнона» двигается вокруг газового гиганта по необычной эллиптической орбите. Она то приближается к планете, рискуя подпасть под воздействие радиационных поясов, то отдаляется на расстояние до 8 млн км.
Анна Лысенко