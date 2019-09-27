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14:04 (мск), источник: Погода Mail.ru

В небе над Гибралтаром «проплыли» облака-волны (фото)

Сложно поверить, что они настоящие.

26 сентября местные жители и туристы могли наблюдать нечто удивительное в небе над Гибралтаром. Там всего на несколько минут появились удивительные облака-волны, у которых есть официальное название — неустойчивость Кельвина-Гельмгольца.

Во время загрузки произошла ошибка.

Эти облака появляются, когда холодные слои воздуха у поверхности земли сталкиваются с более теплыми и быстрыми потоками над ними. Ярким примером этого явления также являются морские волны: поскольку ветер над поверхностью воды движется быстрее волн, то на них образуются гребни.

Точно такие же гребни получаются и у облаков. Правда, в небе это явление можно увидеть очень редко.

Екатерина Гура

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