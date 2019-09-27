В небе над Гибралтаром «проплыли» облака-волны (фото)
Сложно поверить, что они настоящие.
Сложно поверить, что они настоящие.
26 сентября местные жители и туристы могли наблюдать нечто удивительное в небе над Гибралтаром. Там всего на несколько минут появились удивительные
Эти облака появляются, когда холодные слои воздуха у поверхности земли сталкиваются с более теплыми и быстрыми потоками над ними. Ярким примером этого явления также являются морские волны: поскольку ветер над поверхностью воды движется быстрее волн, то на них образуются гребни.
Точно такие же гребни получаются и у облаков. Правда, в небе это явление можно увидеть очень редко.
Екатерина Гура