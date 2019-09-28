Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тест: отгадайте страну по сувенируСможете ли вы определить, куда нужно поехать, чтобы привезти тот или иной сувенир?
Фоторепортажи
30Новый флешмоб: 30 экстренных служб мира снялись со своим оборудованием
20Скончался экс-президент Франции Жак Ширак
14:07 (мск), источник: Погода Mail.ru

Астрономы нашли новые «звезды пришельцев»

Они аномально мигают.

Источник: NASA

Ученые обнаружили 21 звезду с такими же аномалиями, как и у знаменитой звезды Табби.

Звезда Табби (KIC 8462852) в созвездии Лебедя стала астрономической сенсацией в 2015 году, когда группа ученых опубликовала исследования ее светимости.

Читайте также
Астрономы раскрыли новые необычные мигания «звезды пришельцев»

Обычно из-за прохождения планеты перед звездой её свет незначительно (меньше, чем на 1%) меркнет на короткое время, что повторяется через регулярные интервалы. Но KIC 8462852 демонстрирует аномалию. Ее светимость падает резко (до 22%) и с разной периодичностью (от 5 до 80 дней).

В дополнение к этому звезда Табби еще и повышает периодически свою яркость. Это поставило под сомнение почти все «природные» объяснения ее «мигания». СМИ прозвали KIC 8462852 «звездой пришельцев».

В новом исследовании астроном и физик Эдвард Шмидт из Университета Небраски-Линкольна проанализировал данные о светимости звезд, собранные в период с апреля 1999 года по март 2000 года с помощью Northern Sky Variable Survey, и обнаружил 21 звезду, похожую на KIC 8462852.

15 звезд оказались очень похожими на KIC 8462852, а еще 6 демонстрируют даже большие аномалии, пишет исследователь в Astrophysical Journal Letters. Светимость этих звезд падает непредсказуемо и очень сильно.

Это очень важное открытие, поскольку доказывает, что звезда Табби — не единственная в своем роде. Если удастся найти общие черты между всеми «звездами пришельцев», ученые, возможно, разгадают загадку их светимости.

Анна Лысенко

Читайте также
Здоровье
Почему немеют конечности, если они не затекли Отвечаем на вопросы пользователей.
Hi-Tech
Huawei показала, как жить без «Гугла» Что такое открытая экосистема Huawei Mobile Services?
Авто
Трубка в колесе: о каком мошенничестве на дороге стоит знать Дорожные мошенники и грабители придумывают новые способы преступлений. Одним из них стал преднамеренный прокол колеса и кража вещей из салона машины
Кино
Памяти Марка Захарова: 6 легендарных фильмов мастера Тот самый Мюнхгаузен, нелюдимый Медведь и Остап Бендер — вспоминаем этих и других оживших на экране персонажей в постановках главного волшебника советского кино
Недвижимость
«Трущобный туризм» обогнал по популярности Тадж-Махал
До какого этажа достают лестницы пожарных машин?
За курение на балконах смогут наказать уголовно
Под Москвой нашли сотни поселков-призраков
Популярные темы на «Детях»
Дама Оленя 415
46 - старость? 323
Нет света в конце тоннеля 205
Глупый вопрос 83
Леди
Валерия прогулялась у Кремля в пятнистом пальто Burberry Артистка представила стильный осенний образ.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»