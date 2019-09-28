Астрономы нашли новые «звезды пришельцев»
Они аномально мигают.
Они аномально мигают.
Ученые обнаружили 21 звезду с такими же аномалиями, как и у знаменитой звезды Табби.
Звезда Табби (KIC 8462852) в созвездии Лебедя стала астрономической сенсацией в 2015 году, когда группа ученых опубликовала исследования ее светимости.
Обычно
В дополнение к этому звезда Табби еще и повышает периодически свою яркость. Это поставило под сомнение почти все «природные» объяснения ее «мигания». СМИ прозвали KIC 8462852 «звездой пришельцев».
В новом исследовании астроном и физик Эдвард Шмидт из Университета
Это очень важное открытие, поскольку доказывает, что звезда Табби — не единственная в своем роде. Если удастся найти общие черты между всеми «звездами пришельцев», ученые, возможно, разгадают загадку их светимости.
Анна Лысенко