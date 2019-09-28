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15:02 (мск), источник: Погода Mail.ru

Европейцы массово делятся снимками северного сияния (фото)

На это время года приходится его пик.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 83% 763 мм рт. ст. 2 м/с

Прошедшей ночью северное сияние можно было наблюдать в Дании, Норвегии, Шотландии и других странах и регионах Европы.

Фотографы, специально приехавшие на север, чтобы полюбоваться захватывающим явлением, делятся снимками в соцсетях.

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Как известно, полярные сияния заметно чаще возникают весной и осенью, чем зимой и летом. Пик частотности приходится на периоды, ближайшие к весеннему и осеннему равноденствиям.

Дания
Норвегия
Шотландия
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Анна Лысенко

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