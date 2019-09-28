Европейцы массово делятся снимками северного сияния (фото)
На это время года приходится его пик.
На это время года приходится его пик.
Прошедшей ночью северное сияние можно было наблюдать в Дании, Норвегии, Шотландии и других странах и регионах Европы.
Фотографы, специально приехавшие на север, чтобы полюбоваться захватывающим явлением, делятся снимками в соцсетях.
Как известно, полярные сияния заметно чаще возникают весной и осенью, чем зимой и летом. Пик частотности приходится на периоды, ближайшие к весеннему и осеннему равноденствиям.
Анна Лысенко