Impressionnant cet orage qui s'abat sur la région de #Nantes en ce moment. pic.twitter.com/41upypXhGh— Marion Lopez (@MarionLpz) October 14, 2019
Жительница Франции сняла на видео приближающийся шторм
Белая стена дождя.
Белая стена дождя.
Журналистка из Франции Марион Лопес сняла на видео удивительное природное явление. На городок Нант, расположенный в регионе Верхняя Бретань на западе Франции, надвигался сильный шторм.
В ролике видно, как стена дождя несется на город и практически «стирает» его.
Чуть позже Марион опубликовала еще одно видео, снятое уже в эпицентре шторма.
Екатерина Гура