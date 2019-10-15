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11:31 (мск), источник: Погода Mail.ru

Жительница Франции сняла на видео приближающийся шторм

Белая стена дождя.

Журналистка из Франции Марион Лопес сняла на видео удивительное природное явление. На городок Нант, расположенный в регионе Верхняя Бретань на западе Франции, надвигался сильный шторм.

В ролике видно, как стена дождя несется на город и практически «стирает» его.

Чуть позже Марион опубликовала еще одно видео, снятое уже в эпицентре шторма.

Екатерина Гура

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