Дрон снял удивительный красно-зеленый кратер вулкана (видео)
Выглядит это место немного пугающе.
Выглядит это место немного пугающе.
33-летний Тофер Ричвайт и 25-летняя Бриджит Тэквей во время своего недавнего путешествия по горам Исландии обнаружили загадочный светящийся кратер вулкана Rauðaskál.
Завораживающий инопланетный ландшафт, переливающийся красным и зеленым цветом, путешественники сняли с высоты с помощью дрона.
Пара уточнила, что этот кратер неизвестен даже большинству местных жителей. Вулкан Rauðaskál является частью вулканической системы Гекла, известной в Европе под названием «Врата в ад».
Екатерина Гура