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14:38 (мск), источник: Погода Mail.ru

Дрон снял удивительный красно-зеленый кратер вулкана (видео)

Выглядит это место немного пугающе.

33-летний Тофер Ричвайт и 25-летняя Бриджит Тэквей во время своего недавнего путешествия по горам Исландии обнаружили загадочный светящийся кратер вулкана Rauðaskál.

Завораживающий инопланетный ландшафт, переливающийся красным и зеленым цветом, путешественники сняли с высоты с помощью дрона.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пара уточнила, что этот кратер неизвестен даже большинству местных жителей. Вулкан Rauðaskál является частью вулканической системы Гекла, известной в Европе под названием «Врата в ад».

Екатерина Гура

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