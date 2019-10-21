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14:46 (мск), источник: Погода Mail.ru

Мощный торнадо обрушился на Техас (видео)

Местные власти оценивают масштабы разрушений.

Северный Даллас в США серьезно пострадал от разрушительного торнадо, скорость ветра при котором достигала 179 километров в час, сообщают американские СМИ.

Во время загрузки произошла ошибка.

Торнадо заметили в районе аэропорта Love Field в воскресенье вечером. Затем он переместился через жилые районы города на 27 км на северо-восток, срывая крыши, вырывая с корнем деревья и переворачивая автомобили. Около 175 тысяч местных жителей остались без электроэнергии.

Смерч сопровождался грозой и градом размером с бейсбольный мяч, по данным очевидцев.

Масштабы разрушений и количество пострадавших власти штата обещают озвучить в понедельник.

Анна Лысенко

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