Мощный торнадо обрушился на Техас (видео)
Местные власти оценивают масштабы разрушений.
Местные власти оценивают масштабы разрушений.
Северный Даллас в США серьезно пострадал от разрушительного торнадо, скорость ветра при котором достигала 179 километров в час, сообщают американские СМИ.
Торнадо заметили в районе аэропорта Love Field в воскресенье вечером. Затем он переместился через жилые районы города на 27 км на
Смерч сопровождался грозой и градом размером с бейсбольный мяч, по данным очевидцев.
Масштабы разрушений и количество пострадавших власти штата обещают озвучить в понедельник.
Анна Лысенко