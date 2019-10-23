Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Россия может присоединиться к проекту по созданию окололунной станции Крикалев прокомментировал планы NASA по запуску лунной орбитальной платформы-шлюза, также известной как Gateway
Фоторепортажи
12Последствия тайфуна «Хагибис»
16«Все вышло из-под контроля»
17:26 (мск), источник: Погода Mail.ru

Тучи «испугались» Фудзияму (видео)

Ролик стал вирусным в соцсетях.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +13° 77% 761 мм рт. ст. 2 м/с

Пассажиры самолета, пролетающего над японским островом Хонсю, сняли на видео верхушку стратовулкана Фудзияма.

В ролике густые облака окружают гору высотой 3776 метров со всех сторон, однако область над кратером видно очень хорошо. Тучи словно «испугались» вулкана и обходят его стороной.

Ролик, длящийся всего 4 секунды, стал вирусным в соцсетях. Его посмотрели уже больше, чем полмиллиона человек.

Ранее житель Австралии запечатлел на видео формирование грозового воротника. Впечатляющее зрелище было снято на рассвете в пригороде Квинсленда.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Здоровье
: Можно ли заразиться ЗППП через унитаз Можете спокойно пользоваться микроволновкой и ходить без шапки.
Hi-Tech
Tetris Challenge: Новый флешмоб заразил весь мир Присоединяйтесь!
Авто
Новый Mitsubishi: а вдруг таким будет Pajero? Большой внедорожник от Mitsubishi под названием Mi-Tech Concept посеял надежду: неужели японцы готовят новое поколение Pajero?
Кино
Бородина, Орлова, Клюкина: все звезды на презентации ТНТ Михалкова в тюрьме, Майков в Геленджике: рассказываем, чем канал будет развлекать телезрителей в 2020 году
Недвижимость
Как страна, получившая от России миллиарды долларов, превращается в руины
Найден самый молодой ипотечник Москвы
В России вошли в моду десятиметровые квартиры
Бузова рассказала о покупке квартиры в Москве
Дети
Успенская заявила, что хочет сделать дочь донором яйцеклетки для второго ребенка Певица выразила неожиданное пожелание
Леди
Звезды, которые завели новые романы, находясь в браке Кто из знаменитостей решил перестраховаться и найти свою любовь, еще находясь в браке? Об этом в нашем материале.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»