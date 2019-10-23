Mount fuji ? pic.twitter.com/9LuVJSDuLH— Physics & Astronomy Zone? (@ZonePhysics) October 22, 2019
Тучи «испугались» Фудзияму (видео)
Ролик стал вирусным в соцсетях.
Ролик стал вирусным в соцсетях.
Пассажиры самолета, пролетающего над японским островом Хонсю, сняли на видео верхушку стратовулкана Фудзияма.
В ролике густые облака окружают гору высотой 3776 метров со всех сторон, однако область над кратером видно очень хорошо. Тучи словно «испугались» вулкана и обходят его стороной.
Ролик, длящийся всего 4 секунды, стал вирусным в соцсетях. Его посмотрели уже больше, чем полмиллиона человек.
Ранее житель Австралии запечатлел на видео формирование грозового воротника. Впечатляющее зрелище было снято на рассвете в пригороде Квинсленда.
Анна Лысенко