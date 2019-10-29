Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Может быть, Малевич»Почему белорусы не спешат устанавливать подлинность найденной 25 лет назад картины
Фоторепортажи
22Великая депрессия
12В Парижском зоопарке поселили «ползучую слизь»
15:45 (мск), источник: Погода Mail.ru

Астрономы показали фото «космического призрака»

Новое «страшное» фото к Хэллоуину.

16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Астрономы в этом году основательно подготовились к предстоящему Хэллоуину. Сначала NASA опубликовало снимок «адского» Солнца, которое больше напоминает фонарь из тыквы, а сейчас NASA и Европейское космическое агентство поделились снимком «космического привидения».

Изображение столкновения двух галактик, расположенных примерно в 700 миллионов световых лет от Земли, телескоп «Хаббл» сделал еще 19 июня, однако фото оказалось таким «пугающим», что ученые приберегли его к Хэллоуину. Выглядит снимок очень впечатляюще.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Здоровье
Ученые открыли новое полезное свойство кофе Регулярное употребление кофе может привести к снижению риска ряда заболеваний.
Hi-Tech
Tetris Challenge: Новый флешмоб заразил весь мир Присоединяйтесь!
Авто
Ржавую «семёрку» Дмитрия Медведева продают за 650 000 рублей Автомобиль принадлежал Дмитрию Анатольевичу Медведеву до момента его переезда в Москву
Кино
Харламов отреагировал на откровенные киносцены с участием жены Жена комика снялась в драме «Текст» с Иваном Янковским и Александром Петровым
Недвижимость
Московский рынок недвижимости пришел в упадок
Эксперты рассказали, как защитить себя от мошенников при покупке жилья
Приезжим в Москве предложили жить на балконах
Московское жилье у метро аномально подорожало
Дети
Беременная Костенко устроила фотосессию в «платье принцессы» Жена Дмитрия Тарасова провела съемку в роскошных интерьерах.
Леди
«Резко постарела»: Амалия Мордвинова изменилась до неузнаваемости 45-летняя актриса попала в объективы фотографов.
Все о ремонте
Как старый чердак превратили в студию-мансарду Фото
Что можно сделать из убитой квартиры в пятиэтажке Двушка в Москве
Как красиво оформить спальню 7 идей дизайнеров
Двушка с продуманным хранением И всё это в типовом панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»