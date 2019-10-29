Астрономы показали фото «космического призрака»
Новое «страшное» фото к Хэллоуину.
Новое «страшное» фото к Хэллоуину.
Астрономы в этом году основательно подготовились к предстоящему Хэллоуину. Сначала NASA опубликовало снимок «адского» Солнца, которое больше напоминает фонарь из тыквы, а сейчас NASA и Европейское космическое агентство поделились снимком «космического привидения».
Изображение столкновения двух галактик, расположенных примерно в 700 миллионов световых лет от Земли, телескоп «Хаббл» сделал еще 19 июня, однако фото оказалось таким «пугающим», что ученые приберегли его к Хэллоуину. Выглядит снимок очень впечатляюще.
Екатерина Гура