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10:43 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые: через 30 лет в зоне риска окажутся 300 млн человек

Они будут вынуждены переселиться.

Источник: AP 2019

Около 300 млн человек столкнутся с ежегодным затоплением береговой линии к 2050 году, говорится в исследовании европейских и американских ученых, опубликованном в Nature Communications.

Это произойдет независимо от того, насколько сильно человечество сократит выбросы парниковых газов, уточняют исследователи.

Неутешительные прогнозы ученые получили благодаря скорректированным данным о высоте береговых линий над уровнем моря. В предыдущих исследованиях они руководствовались данными Радиолокационной топографической миссии шаттла (SRTM) — международного исследовательского проекта по созданию цифровой модели высот.

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Было известно, что погрешность данных SRTM достаточно высока. Например, система NASA ошибочно принимала крыши и деревья за уровень земли. Теперь ученым удалось уточнить данные о высоте над уровнем моря благодаря искусственной нейронной сети.

«Когда мы использовали наши новые данные о высоте, мы обнаружили, что в уязвимых районах живет гораздо больше людей, чем предполагалось», — рассказал в комментарии AFP Бен Стросс, генеральный директор Climate Central, американской некоммерческой исследовательской группы.

Согласно прогнозу, штормовые нагоны, вызванные усиливающимися циклонами и ростом уровня Мирового океана, нанесут наибольший ущерб Азии: две трети подверженного риску населения проживают в Китае, Бангладеш, Индии, Вьетнаме, Индонезии и Таиланде. Уже сегодня больше 100 миллионов человек живут ниже уровня прилива.

К 2050 году население планеты увеличится на два миллиарда, а к 2100 году — еще на один миллиард. Жители прибрежных мегаполисов будут вынуждены адаптироваться или переселиться, говорится в исследовании.

Анна Лысенко

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