Ученые: через 30 лет в зоне риска окажутся 300 млн человек
Они будут вынуждены переселиться.
Они будут вынуждены переселиться.
Около 300 млн человек столкнутся с ежегодным затоплением береговой линии к 2050 году, говорится в исследовании европейских и американских ученых, опубликованном в Nature Communications.
Неутешительные прогнозы ученые получили благодаря скорректированным данным о высоте береговых линий над уровнем моря. В предыдущих исследованиях они руководствовались данными Радиолокационной топографической миссии шаттла (SRTM) — международного исследовательского проекта по созданию цифровой модели высот.
Было известно, что погрешность данных SRTM достаточно высока. Например, система NASA ошибочно принимала крыши и деревья за уровень земли. Теперь ученым удалось уточнить данные о высоте над уровнем моря благодаря искусственной нейронной сети.
«Когда мы использовали наши новые данные о высоте, мы обнаружили, что в уязвимых районах живет гораздо больше людей, чем предполагалось», — рассказал в комментарии AFP Бен Стросс, генеральный директор Climate Central, американской некоммерческой исследовательской группы.
Согласно прогнозу, штормовые нагоны, вызванные усиливающимися циклонами и ростом уровня Мирового океана, нанесут наибольший ущерб Азии: две трети подверженного риску населения проживают в Китае, Бангладеш, Индии, Вьетнаме, Индонезии и Таиланде. Уже сегодня больше 100 миллионов человек живут ниже уровня прилива.
К 2050 году население планеты увеличится на два миллиарда, а к 2100 году — еще на один миллиард. Жители прибрежных мегаполисов будут вынуждены адаптироваться или переселиться, говорится в исследовании.
Анна Лысенко