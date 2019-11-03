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17:34 (мск), источник: Погода Mail.ru

Красоту облаков на Юпитере показали на фото

Юпитер, крупнейшая планета Солнечной системы, завораживает ученых удивительными процессами в атмосфере. Это красочная, хаотическая смесь всевозможных потоков и вихрей.

Облака на высоте примерно 20 км имеют светлую окраску благодаря ярко-белым кристаллам аммиака. Ниже располагаются темные облака, которые состоят, предположительно, из красно-коричневых кристаллов гидросульфида аммония.

На границах поясов и зон Юпитера — сильная турбулентность. Она приводит к образованию многочисленных вихревых структур.

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Красоту этих вихрей показал на фото ученый Джеральд Эйхштадт. Он использовал снимки, полученные космическим аппаратом «Юнона», улучшив их в фоторедакторе. Эта автоматическая межпланетная станция НАСА была запущена 5 августа 2011 года для исследования Юпитера.

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Анна Лысенко

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