Красоту облаков на Юпитере показали на фото
Юпитер, крупнейшая планета Солнечной системы, завораживает ученых удивительными процессами в атмосфере. Это красочная, хаотическая смесь всевозможных потоков и вихрей.
Юпитер, крупнейшая планета Солнечной системы, завораживает ученых удивительными процессами в атмосфере. Это красочная, хаотическая смесь всевозможных потоков и вихрей.
Облака на высоте примерно 20 км имеют светлую окраску благодаря
На границах поясов и зон Юпитера — сильная турбулентность. Она приводит к образованию многочисленных вихревых структур.
Красоту этих вихрей показал на фото ученый Джеральд Эйхштадт. Он использовал снимки, полученные космическим аппаратом «Юнона», улучшив их в фоторедакторе. Эта автоматическая межпланетная станция НАСА была запущена 5 августа 2011 года для исследования Юпитера.
Анна Лысенко