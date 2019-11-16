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13:37 (мск), источник: Погода Mail.ru

Цветение озера в Китае показали из космоса

Токсичные водоросли ухудшают качество воды для миллионов людей.

Источник: ESA

Цветение воды в китайском озере Тайху стало настолько интенсивным, что заметно даже из космоса.

Спутник миссии Copernicus Sentinel-2 сделал свежие снимки третьего по величине пресноводного водоема в Китае.

Тайху на юге провинции Цзянсу окружено густонаселенными, высокоразвитыми регионами. Стремительная урбанизация и чрезмерное разведение рыбы привели к несбалансированной эвтрофикации, когда в водоем смывается большое количество фосфора, азота и других веществ. Это и приводит к бурному цветению водорослей.

Анна Лысенко

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