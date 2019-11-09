Водоросли возле Мексики стало видно из космоса
Сток сельхозудобрений в океан усиливает их цветение.
Сток сельхозудобрений в океан усиливает их цветение.
Спутник миссии Copernicus Sentinel-2 сделал снимки острова Хольбош в Мексике, популярного места пляжного туризма.
Красным цветом на снимке показана растительность, покрывающая практически весь остров длиной 40 км. В верхней части фотографии можно увидеть тонкие красные мазки. Это саргассум — бурые морские водоросли, небывалое цветение которых наблюдается в последние годы.
Как установили ученые, саргассовый пояс в Атлантическом океане формируется сезонно в ответ на «выбросы» питательных для водорослей веществ. Крупнейший из них происходит весной и летом, когда вместе с водами Амазонки в океан попадают удобрения. С 2011 года сток азота и фосфора увеличился как результат массовой вырубки лесов и появления новых сельхозугодий.
Пляжи, похороненные под бурыми водорослями, могут стать новой нормой на Атлантическом побережье, говорят экологи.
Анна Лысенко