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15:51 (мск), источник: Погода Mail.ru

Водоросли возле Мексики стало видно из космоса

Сток сельхозудобрений в океан усиливает их цветение.

Источник: ESA

Спутник миссии Copernicus Sentinel-2 сделал снимки острова Хольбош в Мексике, популярного места пляжного туризма.

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Красным цветом на снимке показана растительность, покрывающая практически весь остров длиной 40 км. В верхней части фотографии можно увидеть тонкие красные мазки. Это саргассум — бурые морские водоросли, небывалое цветение которых наблюдается в последние годы.

Как установили ученые, саргассовый пояс в Атлантическом океане формируется сезонно в ответ на «выбросы» питательных для водорослей веществ. Крупнейший из них происходит весной и летом, когда вместе с водами Амазонки в океан попадают удобрения. С 2011 года сток азота и фосфора увеличился как результат массовой вырубки лесов и появления новых сельхозугодий.

Пляжи, похороненные под бурыми водорослями, могут стать новой нормой на Атлантическом побережье, говорят экологи.

Анна Лысенко

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