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16:03 (мск), источник: Погода Mail.ru

На Южную Африку обрушилась «пластиковая» волна (видео)

Это результат летних наводнений в регионе.

В Сети опубликованы ужасающие кадры, на которых волна пластиковых отходов обрушивается на и без того усыпанный мусором пляж в Южной Африке.

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Видео было снято в прибрежном городе Дурбан в провинции Квазулу-Натал на востоке Южно-Африканской Республики. В ролике видно, как сотни пластиковых бутылок выносит на пляж третьего по величине города в стране.

По словам экспертов, «пластиковая» волна стала результатом летних дождей и наводнений, которые смыли в океан скопившийся за сезон мусор.

Согласно отчету экологов, в развивающихся странах каждую секунду производится двухэтажный автобус пластиковых отходов.

Анна Лысенко

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