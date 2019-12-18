На Южную Африку обрушилась «пластиковая» волна (видео)
Это результат летних наводнений в регионе.
Это результат летних наводнений в регионе.
В Сети опубликованы ужасающие кадры, на которых волна пластиковых отходов обрушивается на и без того усыпанный мусором пляж в Южной Африке.
Видео было снято в прибрежном городе Дурбан в провинции
По словам экспертов, «пластиковая» волна стала результатом летних дождей и наводнений, которые смыли в океан скопившийся за сезон мусор.
Согласно отчету экологов, в развивающихся странах каждую секунду производится двухэтажный автобус пластиковых отходов.
Анна Лысенко