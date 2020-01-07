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12:52 (мск), источник: Погода Mail.ru

Индия пережила самое жаркое десятилетие в истории

Климатические антирекорды следуют один за другим.

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Источник: AP 2019

Последнее десятилетие было самым жарким за всю историю страны, заявило Национальное бюро погоды Индии.

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Температура в 2010—2019 гг. была на 0,36 градуса выше долгосрочного среднего значения. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений с 1901 года.

В 2019 году из-за аномальных погодных явлений в Индии погибло больше 1,5 тысяч человек: 850 стали жертвами наводнений, 380 — штормов и ударов молний, 350 не смогли перенести экстремальную жару.

Метеорологи связали климатические аномалии в стране с глобальным потеплением, сообщает AFP.

В декабре ООН заявила, что прошедшее десятилетие стало самым жарким на планете за всю историю наблюдений.

Анна Лысенко

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1 октября 2019© Ньюстюб
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