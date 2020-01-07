Индия пережила самое жаркое десятилетие в истории
Климатические антирекорды следуют один за другим.
Климатические антирекорды следуют один за другим.
Последнее десятилетие было самым жарким за всю историю страны, заявило Национальное бюро погоды Индии.
Температура в 2010—2019 гг. была на 0,36 градуса выше долгосрочного среднего значения. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений с 1901 года.
В 2019 году
Метеорологи связали климатические аномалии в стране с глобальным потеплением, сообщает AFP.
В декабре ООН заявила, что прошедшее десятилетие стало самым жарким на планете за всю историю наблюдений.
Анна Лысенко