Австралию предупредили о новом катаклизме
Континент охватили небывалые пожары, но главные испытания еще впереди, предупреждают климатологи.
Континент охватили небывалые пожары, но главные испытания еще впереди, предупреждают климатологи.
Пик лесных пожаров в Австралии придется на февраль — самый сухой месяц месяц в году. Вслед за этим на страну обрушатся циклоны, которые принесут разрушительные наводнения, предупреждают эксперты.
Сезон пожаров в Австралии начался в сентябре. Ситуация резко ухудшилась к январю. Пожары охватили 6 млн га территорий. По последним данным, в огне погибли 23 человека, 6 пропали без вести. Жертвами огня стали не менее 500 млн животных, разрушены полторы тысячи домов.
Метеорологи ожидают, что сухая погода с высокими температурами в Новом Южном Уэльсе и Квинсленде, которые больше всего пострадали от пожаров, продержится до конца марта, пишет Conversation со ссылкой на специалистов из Университета Монаш в Мельбурне.
«Континентальные засухи, как те, которые мы наблюдали в последние несколько лет, часто заканчиваются сильными ливнями, что приводит к повышенному риску наводнений, включая потенциально смертоносные паводки», — говорит почетный профессор Университета Монаш Невилл Николлс.
Анна Лысенко