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11:03 (мск), источник: Погода Mail.ru

Вулкан Таал накрыл Филиппины толстым слоем пепла (фото)

Несколько десятков тысяч человек были вынуждены оставить свои дома.

На острове Лусон в провинции Батангас на Филиппинах уже несколько дней извергается вулкан Таал. Власти в срочном порядке эвакуировали около 30 тысяч человек из близлежащих поселков.

В Сети появились снимки, показывающие, во что превратился остров после того, как проснулся вулкан. Рыбацкие деревни покрылись толстым слоем вулканического пепла и превратили некогда зеленые территории в безжизненные серые пейзажи.

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Как пишет издание Metro, многие люди возвращаются на остров, чтобы забрать животных и вещи, а также проверить целостность своих домов, но вряд ли они останутся там надолго.

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Специалисты Филиппинского института вулканологии и сейсмологии заявили о том, что в районе вулкана зафиксировано более 200 подземных толчков. Это говорит о том, что извержение будет продолжаться еще несколько дней.

Более того, рядом с вулканом Таал расположено еще несколько вулканов, которые от его активности также могут проснуться.

Екатерина Гура

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