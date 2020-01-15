Вулкан Таал накрыл Филиппины толстым слоем пепла (фото)
Несколько десятков тысяч человек были вынуждены оставить свои дома.
Несколько десятков тысяч человек были вынуждены оставить свои дома.
На острове Лусон в провинции Батангас на Филиппинах уже несколько дней извергается вулкан Таал. Власти в срочном порядке эвакуировали около 30 тысяч человек из близлежащих поселков.
В Сети появились снимки, показывающие, во что превратился остров после того, как проснулся вулкан. Рыбацкие деревни покрылись толстым слоем вулканического пепла и превратили некогда зеленые территории в безжизненные серые пейзажи.
Как пишет издание Metro, многие люди возвращаются на остров, чтобы забрать животных и вещи, а также проверить целостность своих домов, но вряд ли они останутся там надолго.
Более того, рядом с вулканом Таал расположено еще несколько вулканов, которые от его активности также могут проснуться.
Екатерина Гура