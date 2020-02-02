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17:51 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые назвали частоту сильнейших геомагнитных бурь

«Супербури» могут привести к отключению электроэнергии, потере сигналов GPS и радиосвязи, сбоям в работе спутников и авиации.

Источник: Reuters
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Самые опасные для Земли геомагнитные бури, которые нарушают работу электроники, случаются примерно раз в 25 лет, установили ученые из Уорикского университета и Британской антарктической службы.

Они проанализировали 14 последних солнечных циклов и данные о магнитном поле Земли за 150 лет и выделили два типа сильных геомагнитных бурь.

Самые мощные случаются примерно четыре раза на столетие и длятся несколько дней. Более слабые, но все равно опасные, происходят раз в три-четыре года, говорится в исследовании, опубликованном в Geophysical Research Letters.

«Супербури» могут привести к отключению электроэнергии, сбоям в работе спутников, авиации, к временной потере сигналов GPS и радиосвязи.

Анна Лысенко

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