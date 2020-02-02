Ученые назвали частоту сильнейших геомагнитных бурь
«Супербури» могут привести к отключению электроэнергии, потере сигналов GPS и радиосвязи, сбоям в работе спутников и авиации.
«Супербури» могут привести к отключению электроэнергии, потере сигналов GPS и радиосвязи, сбоям в работе спутников и авиации.
Самые опасные для Земли геомагнитные бури, которые нарушают работу электроники, случаются примерно раз в 25 лет, установили ученые из Уорикского университета и Британской антарктической службы.
Они проанализировали 14 последних солнечных циклов и данные о магнитном поле Земли за 150 лет и выделили два типа сильных геомагнитных бурь.
Самые мощные случаются примерно четыре раза на столетие и длятся несколько дней. Более слабые, но все равно опасные, происходят раз в
«Супербури» могут привести к отключению электроэнергии, сбоям в работе спутников, авиации, к временной потере сигналов GPS и радиосвязи.
Анна Лысенко