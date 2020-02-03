Штормовой ветер в Норильске сдувает людей и машины (видео)
На севере Красноярского края объявлено штормовое предупреждение.
На севере Красноярского края объявлено штормовое предупреждение.
Пока жители европейской части России жаловались на отсутствие снега и слишком теплую зиму, норильчане публиковали в соцсетях уличные термометры и откапывали из многометровых сугробов свои авто. В начале февраля в регион пришли сильные метели со штормовым ветром, достигающим 30 метров в секунду.
В соцсетях появились многочисленные видео и фото пурги, которая в прямом смысле сбивает людей с ног и сносит машины с трасс.
Кстати,
На видео из соцсетей можно увидеть, что снег забивается даже внутрь автобусов.
Екатерина Гура