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16:44 (мск), источник: Погода Mail.ru

Штормовой ветер в Норильске сдувает людей и машины (видео)

На севере Красноярского края объявлено штормовое предупреждение.

Пока жители европейской части России жаловались на отсутствие снега и слишком теплую зиму, норильчане публиковали в соцсетях уличные термометры и откапывали из многометровых сугробов свои авто. В начале февраля в регион пришли сильные метели со штормовым ветром, достигающим 30 метров в секунду.

В соцсетях появились многочисленные видео и фото пурги, которая в прямом смысле сбивает людей с ног и сносит машины с трасс.

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Кстати, из-за плохой погоды дорожники закрыли трассу Норильск — Алыкель, там машины, в том числе и грузовые, сносит в кювет. Городской аэропорт также остановил свою работу.

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На видео из соцсетей можно увидеть, что снег забивается даже внутрь автобусов.

Из-за плохой видимости и сильного ветра движение на автодороге Норильск - Алыкель ограничено. ⠀ С 7 часов в Норильске объявлено штормовое предупреждение. Сначала дорогу, связывающую Центральный район, Кайеркан и аэропорт, закрыли для движения легкового транспорта. После 11 часов запрет на движение распространился на весь транспорт, кроме технологического. По неподтверждённым данным, на автодороге произошло ДТП. Из-за этого несколько автобусов 31-го маршрута скопились на трассе и не могут проехать. ⠀ По справке-автомату сообщается: «Движение автобусов 31-го маршрута осуществляется по расписанию, без заезда на ЮБК. Движение автобусов 33-го маршрута осуществляется по расписанию. Для доставки авиапассажиров в аэропорт «Норильск» будут выделены дополнительные автобусы 33-го маршрута, о времени отправления автобусов будет сообщено дополнительно». ⠀ Аэропорт работает по фактической погоде. Рейсы задерживаются. ⠀ Видео Марины Андриюк ⠀ #заполярка #зпнорильск #заполярнаяправда #газетанорильск #норильск #талнах #кайеркан #оганер #новостинорильска #нпр #norilsk #npr #norilsk_online

Опубликовано Газета "Заполярная правда" Воскресенье, 2 февраля 2020 г.
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Екатерина Гура

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