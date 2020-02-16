Прогноз: лыжные курорты скоро уйдут в прошлое

В частности, об этом говорится в отчете Международного олимпийского комитета, в котором рассматривается влияние изменения климата на будущие зимние игры.
Увеличение глобальной температуры поднимет снеговую линию — уровень земной поверхности, выше которого накопление снега преобладает над его таянием и испарением. В случае с потеплением на 1 градус Цельсия этот уровень поднимется на 150 метров.
«Лыжный сезон будет начинаться примерно на месяц позже, а заканчиваться, в отдельных регионах, на три месяца раньше», — говорят в МОК. Это ставит под удар зимние виды спорта и лыжный туризм на высоте ниже 1 тысячи метров над уровнем моря.
По данным НАСА, глобальные температуры сейчас на 0,98 градуса Цельсия выше, чем в 1951—1980 годы. Влияние этого потепления на глубину снега уже заметно. За последние 66 лет она снижалась на 12% каждое десятилетие.
Анна Лысенко