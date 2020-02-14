Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Тест: как вы помните советские песни о любвиВ честь Дня святого Валентина мы предлагаем вам вспомнить, какие строчки о любви были в знаменитых советских песнях. Вперед!
Фоторепортажи
12Как открывался первый в Советском Союзе «Макдоналдс»
18Юбилей Дмитрия Маликова
15:54 (мск), источник: Погода Mail.ru

Температура в Антарктике впервые поднялась выше плюс 20 °C

Новый рекорд зафиксировали на острове Сеймур.

Источник: Reuters

Бразильские ученые зарегистрировали на антарктическом острове Сеймур рекордно высокую температуру в 20,75 градусов тепла. Ученые назвали это значение «невероятным и аномальным» и уточнили, что такая температура является рекордной за всю историю наблюдений.

Предыдущее максимальное значение в 19,8 градусов было зафиксировано на антарктическом острове Сигню в январе 1982 года.

Специалисты отметили, что температурный рекорд пока не подтвержден Всемирной метеорологической организацией, но эти данные соответствуют общей тенденции потепления на полуострове и близлежащих островах, пишет The Guardian.

Читайте также
Огромный айсберг откололся от антарктического ледника Пайн-Айленд

Отметим, что это уже третье сообщение об аномально высокой температуре в Антарктиде за последние полтора месяца. Сначала о рекордных 13 градусах на острове Кинг Джордж сообщили чилийские полярники. А 6 февраля аномальные 18,3 градусов тепла были зафиксированы аргентинскими специалистами с научно-исследовательской станции «Эсперанса» на самом северном краю Антарктического полуострова. Таким образом, на полуострове был побит предыдущий рекорд — плюс 17,5 градуса, зафиксированный 24 марта 2015 года.

Напомним, что ранее исследователи Института NASA представили данные, согласно которым средняя температура в мире в 2019 году оказалась на 0,04 градуса выше, чем в 2016-м.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Здоровье
Мужчина проспал 41 день подряд из-за редкой болезни Он пропустил свой день рождения.
Hi-Tech
Су-57 столкнулся с новыми трудностями На внезапном крушении одной из моделей беды истребителя не заканчиваются
Авто
Новинка против бестселлера: Hyundai Sonata и Toyota Camry Что ещё, кроме дизайна, предлагают корейцы, чтобы переманить покупателей у хитового седана из Японии?
Кино
Самбурская на троне: первые фото со съемок шоу «Битва престолов» Согласно идее шоу, каждый из участников имеет шанс возглавить королевство
Новости партнеров
55-летней Ветлицкой посоветовали больше не выходить на сцену
Пенсию лучше не оставлять на карточке, и вот почему
Назван точный диагноз певицы МакSим
Сябитова разнесла в пух и прах россиян, жалующихся на пенсию
Дети
Курникова и Иглесиас показали первые фото новорожденной дочки Теннисистка и музыкант опубликовали кадры из роддома
Леди
Ангелина Вовк пришла с молодым возлюбленным в ЗАГС Телезвезда интригует поклонников.
Новости партнеров
Врачи назвали окончательный диагноз певицы МакSим
Тяжелобольной Моисеев живет в нищете на подачки друзей и поклонников
Популярный актер резко стал изгоем
Названа главная причина массового расространения рака среди россиян