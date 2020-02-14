Температура в Антарктике впервые поднялась выше плюс 20 °C
Новый рекорд зафиксировали на острове Сеймур.
Новый рекорд зафиксировали на острове Сеймур.
Бразильские ученые зарегистрировали на антарктическом острове Сеймур рекордно высокую температуру в 20,75 градусов тепла. Ученые назвали это значение «невероятным и аномальным» и уточнили, что такая температура является рекордной за всю историю наблюдений.
Специалисты отметили, что температурный рекорд пока не подтвержден Всемирной метеорологической организацией, но эти данные соответствуют общей тенденции потепления на полуострове и близлежащих островах, пишет The Guardian.
Отметим, что это уже третье сообщение об аномально высокой температуре в Антарктиде за последние полтора месяца. Сначала о рекордных 13 градусах на острове Кинг Джордж сообщили чилийские полярники. А 6 февраля аномальные 18,3 градусов тепла были зафиксированы аргентинскими специалистами с
Напомним, что ранее исследователи Института NASA представили данные, согласно которым средняя температура в мире в 2019 году оказалась на 0,04 градуса выше, чем в 2016-м.
Екатерина Гура