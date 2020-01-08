Озвучены два сценария глобального потепления
Один из них будет иметь более ощутимые последствия.
Один из них будет иметь более ощутимые последствия.
Будущий климат Земли зависит не только от уровня глобального потепления, но и от скорости этих изменений, установили климатологи из Мельбурнского университета.
Как известно, Парижское соглашение предписывает удержать рост глобальной средней температуры «намного ниже» 2 градусов Цельсия и «приложить усилия» для ограничения роста температуры величиной 1,5 градуса.
Взяв за основу эти показатели, ученые смоделировали два сценария изменения климата. В первом случае глобальное потепление «достигло» отметки 1,5−2 градуса уже к концу XXI века. Во втором оно «происходило» медленнее — до начала XXIІІ века.
Модели показали, что скорость потепления будет непосредственно влиять на погодные аномалии в тех или иных регионах, сообщили ученые в статье, опубликованной в Nature.
В «медленном» сценарии разница температур между сушей и океаном успеет стабилизироваться, и количество аномалий будет в два раза меньше, чем при быстром потеплении.
Некоторым районам океана, таким как Северная Атлантика или Антарктика, требуется много времени, чтобы прогреться. Поэтому при быстром потеплении эти районы будут намного прохладнее, чем при медленном.
Ученые призывают политиков при разработке экологических мер учитывать не только уровень потепления, но и его скорость.
Анна Лысенко