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13:13 (мск), источник: Погода Mail.ru

Север Европы охватило аномальное тепло

Необычно теплая погода продержится весь январь.

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Источник: Reuters

Северные регионы Европы, от норвежских фьордов до российских городов, все еще ожидают наступления арктической зимы.

В городе Сунндалсора на западе Норвегии неделю назад зарегистрировали рекордные 19 градусов тепла. Местный мэр встретила Новый год, купаясь в море, сообщает AFP.

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В Швеции в последние несколько дней температура воздуха на 5 градусов превышала норму на юге страны и на 10 — на севере. Это самые высокие температуры с 1971 года. В Лапландии температура в отдельные дни поднималась до 1 градуса тепла.

На юге Финляндии средняя температура декабря превысила норму на 4,5 градуса.

На всю территорию России также пришла аномально теплая погода. В Сибири температура выше средней на 20 градусов, сообщил и.о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Метеорологи прогнозируют, что в январе «настоящая зима» на севере Европы так и не наступит.

Анна Лысенко

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