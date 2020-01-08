Север Европы охватило аномальное тепло
Необычно теплая погода продержится весь январь.
Необычно теплая погода продержится весь январь.
Северные регионы Европы, от норвежских фьордов до российских городов, все еще ожидают наступления арктической зимы.
В городе Сунндалсора на западе Норвегии неделю назад зарегистрировали рекордные 19 градусов тепла. Местный мэр встретила Новый год, купаясь в море, сообщает AFP.
В Швеции в последние несколько дней температура воздуха на 5 градусов превышала норму на юге страны и на 10 — на севере. Это самые высокие температуры с 1971 года. В Лапландии температура в отдельные дни поднималась до 1 градуса тепла.
На юге Финляндии средняя температура декабря превысила норму на 4,5 градуса.
На всю территорию России также пришла аномально теплая погода. В Сибири температура выше средней на 20 градусов, сообщил и.о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Метеорологи прогнозируют, что в январе «настоящая зима» на севере Европы так и не наступит.
Анна Лысенко