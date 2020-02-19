В Эквадоре может обрушиться гигантский вулкан (фото)

Исследователи предполагают, что активность вулкана высотой больше 5 км над уровнем моря привела к значительным деформациям почвы. Ее хорошо видно на спутниковых снимках, отмечают ученые.
По их словам, нестабильность вызвана дисбалансом между подступающей магмой и ее извержением.
Если деформация продолжится, вся западная сторона вулкана может обрушиться, нанося непоправимый ущерб национальному парку Сангай.
Вулкан, прозванный Черным гигантом, активен с 1999 года. Два крупных извержения произошли в 2006 и 2008 годах. Два населённых пункта в центральном Эквадоре засыпало пеплом.