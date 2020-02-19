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13:17 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Эквадоре может обрушиться гигантский вулкан (фото)

Действующий вулкан Тунгурауа в Эквадорских Андах подает сигналы нестабильности, что может привести к гигантскому оползню, утверждают исследователи в статье, опубликованной в Earth and Planetary Science Letters.

Исследователи предполагают, что активность вулкана высотой больше 5 км над уровнем моря привела к значительным деформациям почвы. Ее хорошо видно на спутниковых снимках, отмечают ученые.

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По их словам, нестабильность вызвана дисбалансом между подступающей магмой и ее извержением.

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Если деформация продолжится, вся западная сторона вулкана может обрушиться, нанося непоправимый ущерб национальному парку Сангай.

Вулкан, прозванный Черным гигантом, активен с 1999 года. Два крупных извержения произошли в 2006 и 2008 годах. Два населённых пункта в центральном Эквадоре засыпало пеплом.

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Анна Лысенко

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