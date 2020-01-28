Самый опасный вулкан Исландии приготовился извергаться
Но сейсмологи не теряют надежды, что он перестанет накапливать магму.
Но сейсмологи не теряют надежды, что он перестанет накапливать магму.
Исландский вулкан Эйяфьядлайёкюдль демонстрирует признаки потенциального извержения, сообщает Daily Mail.
Последнее извержение вулкана происходило в 2010 году. Эйяфьядлайёкюдль выбросил столько вулканического пепла, что были отменены 100 тысяч рейсов, а воздушное пространство над частью Европы закрыли на 5 дней в апреле и затем еще на несколько дней в мае.
В стране были замечены сейсмические сигналы, предупреждающие о том, что история может повториться. По сообщениям местных властей, около города Гриндавик, где находится знаменитая Голубая лагуна, произошла серия небольших землетрясений.
Сами землетрясения не являются
Почва горы поднимается примерно на
По словам экспертов, еще слишком рано судить о том, какой из сценариев наиболее вероятен. Тем временем уровень опасности в связи с активностью вулкана в стране повысили с зеленого до желтого.
Анна Лысенко