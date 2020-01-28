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16:05 (мск), источник: Погода Mail.ru

Самый опасный вулкан Исландии приготовился извергаться

Но сейсмологи не теряют надежды, что он перестанет накапливать магму.

Исландский вулкан Эйяфьядлайёкюдль демонстрирует признаки потенциального извержения, сообщает Daily Mail.

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Последнее извержение вулкана происходило в 2010 году. Эйяфьядлайёкюдль выбросил столько вулканического пепла, что были отменены 100 тысяч рейсов, а воздушное пространство над частью Европы закрыли на 5 дней в апреле и затем еще на несколько дней в мае.

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В стране были замечены сейсмические сигналы, предупреждающие о том, что история может повториться. По сообщениям местных властей, около города Гриндавик, где находится знаменитая Голубая лагуна, произошла серия небольших землетрясений.

Сами землетрясения не являются чем-то необычным в этом регионе. Но они происходили одновременно с очень быстрой деформацией горы Турбьерн недалеко от Гриндавика, что сейсмологи назвали «поводом для беспокойства».

Почва горы поднимается примерно на три-четыре миллиметра в день, а в отдельные дни на 2 сантиметра. Это происходит из-за скопления магмы в нескольких километрах под землей.

Сейсмологи рассматривают несколько сценариев. В первом случае накопление магмы в вулкане может прекратиться само собой. Во втором оно продолжит накапливаться, что приведет к извержению. В третьем случае деформация говорит о тектонической активности, которая чревата мощными землетрясениями.

По словам экспертов, еще слишком рано судить о том, какой из сценариев наиболее вероятен. Тем временем уровень опасности в связи с активностью вулкана в стране повысили с зеленого до желтого.

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Эйяфьядлайёкюдль в 2010 году

Анна Лысенко

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