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15:31 (мск), источник: Погода Mail.ru

Над Мурманском заметили изумрудное северное сияние (видео)

В регионе наблюдали одно из самых эффектных полярных сияний сезона.

Очевидцы в Мурманске поделились фотографиями и видео полярного сияния яркого изумрудного цвета.

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Северное сияние — это свечение верхних слоев атмосферы планеты, обладающей магнитосферой, вследствие их взаимодействия с заряженными частицами солнечного ветра.

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Ранее в Сети поделились снимком огромного гало, появившегося вокруг Луны в Канаде. А в чилийской пустыне Атакама удалось заметить необычный ореол вокруг Юпитера.

Погода в вашем регионе

Анна Лысенко

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