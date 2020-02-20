Над Мурманском заметили изумрудное северное сияние (видео)
В регионе наблюдали одно из самых эффектных полярных сияний сезона.
В регионе наблюдали одно из самых эффектных полярных сияний сезона.
Очевидцы в Мурманске поделились фотографиями и видео полярного сияния яркого изумрудного цвета.
Северное сияние — это свечение верхних слоев атмосферы планеты, обладающей магнитосферой, вследствие их взаимодействия с заряженными частицами солнечного ветра.
Ранее в Сети поделились снимком огромного гало, появившегося вокруг Луны в Канаде. А в чилийской пустыне Атакама удалось заметить необычный ореол вокруг Юпитера.
Анна Лысенко