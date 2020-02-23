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13:17 (мск), источник: Погода Mail.ru

За пределами Млечного Пути обнаружили молекулярный кислород

Это первое подобное открытие вне нашей галактики.

Источник: NASA

Ученые из Шанхайской астрономической обсерватории обнаружили молекулярный кислород за пределами Млечного Пути, говорится в исследовании, опубликованном в Astrophysical Journal.

Молекулярный кислород — ключевой компонент воздуха, которым дышат люди. Однако радоваться преждевременно: источник кислорода находится слишком далеко — в галактике Маркарян 231 на расстоянии около 581 млн световых лет от Солнца.

Кислород — третий по распространенности химический элемент во Вселенной после водорода и гелия. Но за последние 20 лет молекулярный кислород был обнаружен лишь в двух местах Млечного Пути: молекулярном облаке Ро Змееносца и в туманности Ориона.

Ученые изучили излучение галактики Маркарян 231 с помощью телескопов IRAM и NOEMA и обнаружили в спектре на характерной длине волны 2,52 мм следы молекулярного кислорода.

Предполагается, что большая часть кислорода в космосе замерзает в форме атомарного и водного льда. Но в галактике Маркарян 231 происходит бурное звездообразование. Под излучением молодых звезд атомарный кислород высвобождается и образует молекулы.

Анна Лысенко

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