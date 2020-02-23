За пределами Млечного Пути обнаружили молекулярный кислород
Это первое подобное открытие вне нашей галактики.
Это первое подобное открытие вне нашей галактики.
Ученые из Шанхайской астрономической обсерватории обнаружили молекулярный кислород за пределами Млечного Пути, говорится в исследовании, опубликованном в Astrophysical Journal.
Молекулярный кислород — ключевой компонент воздуха, которым дышат люди. Однако радоваться преждевременно: источник кислорода находится слишком далеко — в галактике Маркарян 231 на расстоянии около 581 млн световых лет от Солнца.
Ученые изучили излучение галактики Маркарян 231 с помощью телескопов IRAM и NOEMA и обнаружили в спектре на характерной длине волны 2,52 мм следы молекулярного кислорода.
Предполагается, что большая часть кислорода в космосе замерзает в форме атомарного и водного льда. Но в галактике Маркарян 231 происходит бурное звездообразование. Под излучением молодых звезд атомарный кислород высвобождается и образует молекулы.
Анна Лысенко