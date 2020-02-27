В космосе заметили светящиеся «песочные часы»
В мeждунapoднoй обcepвaтopии Джeмини в Чили получили впечатляющий снимок планетарной туманности, расположенной на расстоянии около 6,5 тысяч световых лет в созвездии Циркуль.
В мeждунapoднoй обcepвaтopии Джeмини в Чили получили впечатляющий снимок планетарной туманности, расположенной на расстоянии около 6,5 тысяч световых лет в созвездии Циркуль.
Туманность CVMP 1 сформирована умирающей массивной звездой — красным гигантом, который теряет внешние слои и создает расширяющуюся оболочку в форме песочных часов вокруг обнажившегося ядра звезды. Это относительно кратковременное, но очень красивое явление.
Энергия ультрафиолетового излучения ядра приводит к ионизации атомов в выброшенном веществе, что заставляет облако светиться яркими цветами.
Наблюдения показывают, что температура звезды составляет около 230 тысяч градусов по Фаренгейту. Но спустя тысячелетия умирающая звезда остынет, свет от газового облака погаснет и в конечном итоге станет невидимым.
Анна Лысенко