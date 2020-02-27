Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 ОАЭ станет центром 3D-печати зданий В прошлом году в городе с помощью трехмерных технологий возвели конструкцию, которая вошла в Книгу рекордов
Фоторепортажи
38Подведены итоги конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
18Умер Кирк Дуглас
12:24 (мск), источник: Погода Mail.ru

В космосе заметили светящиеся «песочные часы»

В мeждунapoднoй обcepвaтopии Джeмини в Чили получили впечатляющий снимок планетарной туманности, расположенной на расстоянии около 6,5 тысяч световых лет в созвездии Циркуль.

Источник: Gemini Observatory
Читайте также
За пределами Млечного Пути обнаружили молекулярный кислород

Туманность CVMP 1 сформирована умирающей массивной звездой — красным гигантом, который теряет внешние слои и создает расширяющуюся оболочку в форме песочных часов вокруг обнажившегося ядра звезды. Это относительно кратковременное, но очень красивое явление.

Энергия ультрафиолетового излучения ядра приводит к ионизации атомов в выброшенном веществе, что заставляет облако светиться яркими цветами.

Наблюдения показывают, что температура звезды составляет около 230 тысяч градусов по Фаренгейту. Но спустя тысячелетия умирающая звезда остынет, свет от газового облака погаснет и в конечном итоге станет невидимым.

Анна Лысенко

Погода в вашем регионе

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Здоровье
Открыт новый мощный антибиотик Он справляется с бактериями, устойчивыми ко всем известным антимикробным препаратам.
Hi-Tech
Нефть, газ и уголь рано или поздно закончатся. Как быть дальше? Нефть, газ и уголь рано или поздно закончатся. Как быть дальше?
Авто
Renault представила обновленный Talisman (фото) Компания Renault показала обновленную модель Talisman. Этот автомобиль на российском рынке, к сожалению, не представлен, но внимания «Талисман» точно достоин
Кино
Безрукова, Машкова, дочь Виторгана на премьере фильма про женщин Звезды посетили показ киноальманаха «Очень женские истории»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Голливудская сказка с ужасным концом 621
Я - урод! 304
Великий и могучий 297
Любители поспорить. 244
Леди
Лодочки и строгое платье: Кейт Миддлтон пришла в театр в Лондоне Герцогиня выглядела очень стильно.
Дом
Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
В Москве продают кондоминиум за 104 млн рублей. Как он выглядит?
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Какие фразы нельзя произносить при покупке и продаже жилья