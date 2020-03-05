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16:08 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые: многие известные пляжи исчезнут к 2100 году

Составлен печальный прогноз.

Источник: СС0/StockSnap

Команда специалистов из Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии составила неутешительный прогноз на будущее. По мнению ученых, из-за климатических изменений и повышения уровня Мирового океана большая половина песчаных пляжей исчезнет к 2100 году.

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По прогнозам специалистов, больше всего достанется Австралии, которая в течение следующих 80 лет может потерять почти 15 тысяч километров песчаной береговой линии. В зоне риска также Канада, США, Мексика, Бразилия, Чили, Аргентина, Индия, Китай и Россия.

Поскольку песчаные пляжи являются первой линией защиты от прибрежных штормов и наводнений, то при их отсутствии разрушения от природных стихий будут в разы больше, чем сейчас.

При этом ученые уверены, что процесс затопления пляжей является необратимым, так как даже резкое сокращение загрязнения атмосферы и снижение темпов глобального потепления не сильно исправит положение, пишет Nature Climate Change.

Екатерина Гура

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