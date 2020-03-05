Ученые: многие известные пляжи исчезнут к 2100 году
Составлен печальный прогноз.
Составлен печальный прогноз.
Команда специалистов из Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии составила неутешительный прогноз на будущее. По мнению ученых,
По прогнозам специалистов, больше всего достанется Австралии, которая в течение следующих 80 лет может потерять почти 15 тысяч километров песчаной береговой линии. В зоне риска также Канада, США, Мексика, Бразилия, Чили, Аргентина, Индия, Китай и Россия.
Поскольку песчаные пляжи являются первой линией защиты от прибрежных штормов и наводнений, то при их отсутствии разрушения от природных стихий будут в разы больше, чем сейчас.
При этом ученые уверены, что процесс затопления пляжей является необратимым, так как даже резкое сокращение загрязнения атмосферы и снижение темпов глобального потепления не сильно исправит положение, пишет Nature Climate Change.
Екатерина Гура