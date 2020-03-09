Северное сияние над Исландией показали в невероятном таймлапсе
Астрофотограф и научный сотрудник из Лиссабона Мигель Кларо снял впечатляющее полярное сияние возле водопада Сельяландсфосс в Исландии.
Астрофотограф и научный сотрудник из Лиссабона Мигель Кларо снял впечатляющее полярное сияние возле водопада Сельяландсфосс в Исландии.
Кларо выбрал сверхширокоугольный объектив «рыбий глаз», чтобы захватить в кадр как можно больше пространства. Ему удалось показать
Ранее не менее живописное северное сияние запечатлел во время путешествия по Финляндии шведский астрофотограф Мэтт Робинсон.
Анна Лысенко