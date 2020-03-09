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17:47 (мск), источник: Погода Mail.ru

Северное сияние над Исландией показали в невероятном таймлапсе

Астрофотограф и научный сотрудник из Лиссабона Мигель Кларо снял впечатляющее полярное сияние возле водопада Сельяландсфосс в Исландии.

Кларо выбрал сверхширокоугольный объектив «рыбий глаз», чтобы захватить в кадр как можно больше пространства. Ему удалось показать по-настоящему волшебный небесный пейзаж.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее не менее живописное северное сияние запечатлел во время путешествия по Финляндии шведский астрофотограф Мэтт Робинсон.

Анна Лысенко

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