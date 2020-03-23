В космосе сфотографировали «однорукую» галактику
У объекта в созвездии Гончие Псы всего одна ветвь, или рукав.
У объекта в созвездии Гончие Псы всего одна ветвь, или рукав.
Астрономы получили впечатляющий снимок галактики NGC 4618, сделанный космическим телескопом «Хаббл».
Спиральная галактика с перемычкой находится в созвездии Гончие Псы на расстоянии примерно 21 миллион световых лет от Млечного Пути. Она отличается от других спиральных галактик тем, что имеет только один рукав, вращающийся вокруг ее яркого центра.
Вместе со своей соседкой, карликовой галактикой NGC 4625, «однорукая» галактика создает взаимодействующую пару. Галактики влияют друг на друга гравитационно. Со временем это может привести к их слиянию и превращению в кольцевую галактику.
Анна Лысенко