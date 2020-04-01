Звездное «убийство» привело астрономов к неуловимой черной дыре
Американские астрономы впервые получили надежное доказательство существования черных дыр средней массы — одних из самых неуловимых объектов во Вселенной.
Американские астрономы впервые получили надежное доказательство существования черных дыр средней массы — одних из самых неуловимых объектов во Вселенной.
Считается, что черные дыры средней массы занимают промежуточное положение между относительно «небольшими» черными дырами звёздной массы и сверхмассивными черными дырами. Это загадочное звено в эволюции черных дыр.
В 2006 году космическая рентгеновская обсерватория «Чандра» и космический рентгеновский телескоп
Ученые не смогли определить, исходит ли излучение из Млечного Пути или из другой галактики. Было понятно только то, что источник находится далеко от центра нашей галактики, где «прячется» черная дыра. Это вселило в астрономов надежду, что речь идет именно о черной дыре средней массы. Но сперва нужно было исключить вероятность того, что источником вспышки может служить нейтронная звезда в нашей галактике.
В новом исследовании, опубликованном в Astrophysical Journal Letters, астрономы с помощью космического телескопа «Хаббл», установили, что источник излучения находится не в Млечном Пути, а в отдаленном плотном звездном скоплении на окраине другой галактики. Это означает, что речь идет именно о черной дыре средней массы.
Ученые считают, что черная дыра находится в месте, которое раньше было ядром карликовой галактики. В процессе эволюции эту галактику разрушила и частично поглотила соседняя галактика больших размеров.
Открытие поможет астрономам лучше понять процессы эволюции черных дыр.
Анна Лысенко