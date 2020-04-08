Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 «Неизвестная Россия»: Швейцария посреди Камчатки Путеводители называют местечко Эссо на Камчатке дальневосточной Швейцарией
Фоторепортажи
10Взрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуево
7Скончался писатель и драматург Леонид Зорин
15:44 (мск), источник: Погода Mail.ru

Фотограф показал, как человечество «потеряло» звезды

Цивилизация изменила ночное небо.

С развитием городов растет и световое загрязнение. Многие жители мегаполисов давно лишены возможности любоваться звездами из-за светового смога. И это не единственный минус ночных огней. Известно, что они вредят животным и нарушают биоритмы человека.

Астрофотограф Томас Словинский показал, как выглядит ночное небо и Млечный Путь в зависимости от места. В коллаже он использовал 6 фотографий ночного неба, сделанных в городе, пригороде, деревне и безлюдной местности Словакии.

Во время загрузки произошла ошибка.

Все снимки сделаны одной и той же камерой примерно в 3:30 утра. При постобработке использованы одинаковые настройки.

«Мы остаемся без звезд, — пишет фотограф на своей странице в соцсети. — В темном небе мы видим невооруженным глазом около 30 тысяч звезд, а в больших городах — менее 40».

Ранее Международная ассоциация темного неба назвала страну с самым темным небом в мире.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Здоровье
Коронавирус мог заразить уже десятки миллионов человек Количество выявляемых случаев инфицирования составляет всего около 6% от их реального числа.
Hi-Tech
Посмотрите на новейшую боевую технику США (впечатляет) Он выдержал условия жаркой пустыни и экстремальные минусовые температуры
Авто
Как общаться с полицией тем, кто за рулем во время самоизоляции Слухи про введение спецпропусков, эвакуацию машин нарушителей режима самоизоляции и прочие репрессии в связи с COVID-19 — все это не на шутку обеспокоило водителей. Как на самом деле должны вести себя автомобилисты и что от них может требовать полиция?
Кино
81-летняя Федосеева-Шукшина не сдержала слез в шоу Кудрявцевой Актриса стала героиней передачи «Секрет на миллион»
Новости партнеров
Василиса Володина предсказала, когда мы вернемся к нормальной жизни
Коронавирус пришел за Винокуром
Лолита попала в психбольницу
Пришли результаты теста Николаева: врачи не зря опасались за здоровье певца
Дети
Людмила Петрановская: «Детоцентризм сейчас неуместен» Самое время наделить детей домашними обязанностями
Леди
У 67-летней Елены Степаненко появился поклонник-бизнесмен Сама юмористка пока не готова начинать новый роман.
Дом
Как выглядит Москва во время пандемии коронавируса (77 фото)
В Швейцарии создали роскошные изоляторы для больных COVID-19
Как выглядит идеальное место для самоизоляции в России? (фото)
Изолированные семьи сделали послания из своих окон: фото
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»