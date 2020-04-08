Фотограф показал, как человечество «потеряло» звезды
Цивилизация изменила ночное небо.
Цивилизация изменила ночное небо.
С развитием городов растет и световое загрязнение. Многие жители мегаполисов давно лишены возможности любоваться звездами
Астрофотограф Томас Словинский показал, как выглядит ночное небо и Млечный Путь в зависимости от места. В коллаже он использовал 6 фотографий ночного неба, сделанных в городе, пригороде, деревне и безлюдной местности Словакии.
Все снимки сделаны одной и той же камерой примерно в 3:30 утра. При постобработке использованы одинаковые настройки.
«Мы остаемся без звезд, — пишет фотограф на своей странице в соцсети. — В темном небе мы видим невооруженным глазом около 30 тысяч звезд, а в больших городах — менее 40».
Ранее Международная ассоциация темного неба назвала страну с самым темным небом в мире.
Анна Лысенко