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17:30 (мск), источник: Погода Mail.ru

Жители Индии впервые за 30 лет смогли увидеть Гималаи

Благодаря карантину очистился воздух

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Выздоровело339 775 +31 560
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:38 MSK, 09.04
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Режим карантина, введенный многими странами для борьбы с пандемией коронавируса, значительно повлиял на окружающую среду. Из-за сокращения вредных выбросов экологическая ситуация улучшилась в Китае, Италии и ряде других стран.

В их число теперь можно официально отнести и Индию, которая находится в общенациональном карантине уже больше 20 дней. Жители индийского штата Пенджаб впервые за последние 30 лет в начале апреля смогли увидеть Гималаи, которые находятся в 201 километре от них, пишет Bored Panda.

В соцсетях местные жители публикуют виды из окон, на которых отчетливо можно увидеть величественные горные вершины, покрытые снегом.

Екатерина Гура

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:38 MSK, 09.04
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