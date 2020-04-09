Lit bit closer pic.twitter.com/WlUHIBNB1N— Gaurav Bhanu (@gauravbhanu89) April 3, 2020
Жители Индии впервые за 30 лет смогли увидеть Гималаи
Благодаря карантину очистился воздух
Благодаря карантину очистился воздух
Режим карантина, введенный многими странами для борьбы с пандемией коронавируса, значительно повлиял на окружающую среду.
В их число теперь можно официально отнести и Индию, которая находится в общенациональном карантине уже больше 20 дней. Жители индийского штата Пенджаб впервые за последние 30 лет в начале апреля смогли увидеть Гималаи, которые находятся в 201 километре от них, пишет Bored Panda.
В соцсетях местные жители публикуют виды из окон, на которых отчетливо можно увидеть величественные горные вершины, покрытые снегом.
Екатерина Гура