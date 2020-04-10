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17:13 (мск), источник: Погода Mail.ru

Облачное «шоу» попало на видео в Испании

Удивительное природное явление.

Житель Бильбао в Стране Басков запечатлел невероятное зрелище прямо с балкона.

В 13-секундном ускоренном ролике видно, как утром облака тумана поднимаются над поверхностью моря и почти вертикально наползают на прибрежные холмы, полностью пряча их под собой.

«Удалось насладиться природным шоу из дома…» — подписал очевидец видео, которое разместил в соцсети.

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Анна Лысенко

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