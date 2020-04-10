Etxetik naturako ikuskizunetaz gozatzeko aukera eta zortea... #bakio pic.twitter.com/85Huuc2hXO— jonaspuru.com (@jonbakio) April 8, 2020
Облачное «шоу» попало на видео в Испании
Удивительное природное явление.
Удивительное природное явление.
Житель Бильбао в Стране Басков запечатлел невероятное зрелище прямо с балкона.
В 13-секундном ускоренном ролике видно, как утром облака тумана поднимаются над поверхностью моря и почти вертикально наползают на прибрежные холмы, полностью пряча их под собой.
«Удалось насладиться природным шоу из дома…» — подписал очевидец видео, которое разместил в соцсети.
Анна Лысенко