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12:51 (мск), источник: Погода Mail.ru

Пандемия очистила воздух над севером США

Получены данные научно-исследовательского спутника.

2015-2019
2020

Спутник НАСА «Аура» зафиксировал резкое падение уровня диоксида азота (NO2) над северо-востоком США, где находятся такие мегаполисы, как Нью-Йорк, Филадельфия и Бостон.

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Снижение в марте составило 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Это самый низкий уровень загрязнения диоксидом азота в регионе с 2005 года, когда в НАСА начали анализировать подобные данные.

Диоксид азота антропогенного происхождения попадает в атмосферу из-за автомобильных выхлопов и работы теплоэлектростанций. Токсичный газ в небольших концентрациях раздражает дыхательные пути, в больших — вызывает отёк лёгких.

Эксперты уточняют, что сокращение вредных выбросов произошло не только из-за жесткого карантина и остановки транспорта. На уровень диоксида азота в атмосфере также влияют естественные погодные колебания.

Ранее спутники показали резкое сокращение выбросов диоксида азота над Францией, Италией, Испанией и другими странами ЕС.

Анна Лысенко

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