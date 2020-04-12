Пандемия очистила воздух над севером США
Получены данные
Получены данные
Спутник НАСА «Аура» зафиксировал резкое падение уровня диоксида азота (NO2) над
Снижение в марте составило 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Это самый низкий уровень загрязнения диоксидом азота в регионе с 2005 года, когда в НАСА начали анализировать подобные данные.
Диоксид азота антропогенного происхождения попадает в атмосферу
Эксперты уточняют, что сокращение вредных выбросов произошло не только
Ранее спутники показали резкое сокращение выбросов диоксида азота над Францией, Италией, Испанией и другими странами ЕС.
Анна Лысенко