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12:28 (мск), источник: Погода Mail.ru

Межзвездный «пришелец» оказался осколком планеты

К такому выводы астрономы пришли на основе компьютерного моделирования.

Источник: Gemini Observatory/AURA/NSF

Первый известный межзвёздный астероид 1I/Оумуамуа на самом деле может оказаться осколком планеты, разорванной на части гравитацией его звезды.

Такую версию предложили французские и американские астрономы в исследовании, опубликованном в Nature Astronomy.

1I/Оумуамуа был обнаружен в октябре 2017 года на основе данных телескопа Pan-STARRS. Первоначально его посчитали кометой.

Межзвездный «пришелец» имел не типичную для уже известных астероидов форму и двигался настолько необычно, что даже возникли гипотезы о его искусственном происхождении.

Предполагается, что межзвездные астероиды отрываются от материнской звезды, если они находятся на окраине своей родной планетной системы. Там они очень слабо притягиваются звездой. В новом исследовании ученые показали, что все может быть с точностью до наоборот.

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Астроном Юнь Чжан из обсерватории в Ницце (Франция) и Дуглас Лин из Калифорнийском университете в Санта-Крузе (США) провели компьютерное моделирование, в котором планетарные тела размером от обычной кометы до планеты размером с Землю находились слишком близко к своим родительским звездам.

Ученые обнаружили, что если планетарные объекты приближаются к своей звезде ближе, чем на 600 тысяч километров (это в 80 раз меньше расстояния между Солнцем и Меркурием), гравитация звезды попросту разрывает эти объекты на части и отбрасывает осколки в межзвездное пространство.

Такой сценарий, считают астрономы, мог бы объяснить странную форму сигары, свойственную 1I/Оумуамуа, а также то, почему астероид внезапно ускорился, покидая Солнечную систему. Такой объект может содержать внутри лед. Когда астероид проходил мимо Солнца, лед таял, и пар превращал его в «естественную реактивную ракету».

Анна Лысенко

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