Межзвездный «пришелец» оказался осколком планеты
К такому выводы астрономы пришли на основе компьютерного моделирования.
К такому выводы астрономы пришли на основе компьютерного моделирования.
Первый известный межзвёздный астероид 1I/Оумуамуа на самом деле может оказаться осколком планеты, разорванной на части гравитацией его звезды.
Такую версию предложили французские и американские астрономы в исследовании, опубликованном в Nature Astronomy.
1I/Оумуамуа был обнаружен в октябре 2017 года на основе данных телескопа
Предполагается, что межзвездные астероиды отрываются от материнской звезды, если они находятся на окраине своей родной планетной системы. Там они очень слабо притягиваются звездой. В новом исследовании ученые показали, что все может быть с точностью до наоборот.
Астроном Юнь Чжан из обсерватории в Ницце (Франция) и Дуглас Лин из Калифорнийском университете в
Ученые обнаружили, что если планетарные объекты приближаются к своей звезде ближе, чем на 600 тысяч километров (это в 80 раз меньше расстояния между Солнцем и Меркурием), гравитация звезды попросту разрывает эти объекты на части и отбрасывает осколки в межзвездное пространство.
Такой сценарий, считают астрономы, мог бы объяснить странную форму сигары, свойственную 1I/Оумуамуа, а также то, почему астероид внезапно ускорился, покидая Солнечную систему. Такой объект может содержать внутри лед. Когда астероид проходил мимо Солнца, лед таял, и пар превращал его в «естественную реактивную ракету».
Анна Лысенко