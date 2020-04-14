В космосе найдена экстремально яркая сверхновая
Вспышка длится уже три года.
Вспышка длится уже три года.
Астрономы из
Сверхновая SN2016aps на расстоянии около 4,5 миллионов световых лет от Земли выбросила примерно в 10 раз больше энергии, чем произведет Солнце за всю свою историю. Ее суммарное энерговыделение в сотни раз больше, чем в случае обычных сверхновых, говорится в исследовании, опубликованном в Nature Astronomy.
Экстремальную яркость ученые объясняют тем, что звезда, из которой образовалась сверхновая, появилась в результате слияния двух звезд в одну.
SN2016aps не только самая мощная сверхновая из
Наблюдения за суперновой помогут ученым больше узнать о сверхмассивных звездах, которые могли существовать в ранней Вселенной.
Анна Лысенко