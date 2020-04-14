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13:07 (мск), источник: Погода Mail.ru

В космосе найдена экстремально яркая сверхновая

Вспышка длится уже три года.

Источник: Reuters

Астрономы из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в США зафиксировали самую яркую сверхновую звезду в истории.

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Сверхновая SN2016aps на расстоянии около 4,5 миллионов световых лет от Земли выбросила примерно в 10 раз больше энергии, чем произведет Солнце за всю свою историю. Ее суммарное энерговыделение в сотни раз больше, чем в случае обычных сверхновых, говорится в исследовании, опубликованном в Nature Astronomy.

Экстремальную яркость ученые объясняют тем, что звезда, из которой образовалась сверхновая, появилась в результате слияния двух звезд в одну.

SN2016aps не только самая мощная сверхновая из когда-либо обнаруженных, но и самая длительная. Вспышку зафиксировали еще в 2016 году, и она наблюдается до сих пор, хотя обычно такие события длятся несколько месяцев.

Наблюдения за суперновой помогут ученым больше узнать о сверхмассивных звездах, которые могли существовать в ранней Вселенной.

Анна Лысенко

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