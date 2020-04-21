Nuvolosità di Scirocco 20.04.2020 Santa Margherita beach, Messina, Sicilia, ItaliaОпубликовано Alessandro Micalizzi Понедельник, 20 апреля 2020 г.
Фотограф показал «море» из облаков над Сицилией
Пугающее, но красивое природное явление
Пугающее, но красивое природное явление
Итальянский фотограф Алессандро Микалицци, который снимает пейзажи и дикую природу, опубликовал удивительный снимок облачного «моря».
Волнистые облака сплошным ковром закрыли небо над морем и пляжем
Облака напоминали штормовое море с волнами и в целом, выглядели довольно тревожно, но очень впечатляюще.
Екатерина Гура