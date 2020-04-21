Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Французский шоколатье делает пасхальные яйца в виде коронавируса Шоколатье Жан-Франсуа решил привнести нотку юмора в тревожную жизнь соотечественников
Фоторепортажи
24Внутри нового инфекционного центра в Новой Москве
12Пасха в России во время пандемии коронавируса
16:06 (мск), источник: Погода Mail.ru

Фотограф показал «море» из облаков над Сицилией

Пугающее, но красивое природное явление

Итальянский фотограф Алессандро Микалицци, который снимает пейзажи и дикую природу, опубликовал удивительный снимок облачного «моря».

Волнистые облака сплошным ковром закрыли небо над морем и пляжем Санта-Маргарита, что в сицилийском городе Мессина.

Nuvolosità di Scirocco 20.04.2020 Santa Margherita beach, Messina, Sicilia, Italia

Опубликовано Alessandro Micalizzi Понедельник, 20 апреля 2020 г.

Облака напоминали штормовое море с волнами и в целом, выглядели довольно тревожно, но очень впечатляюще.

Екатерина Гура

Погода в вашем регионе

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Здоровье
Оценен реальный масштаб заражения коронавирусом Смертность при этом, вероятно, намного ниже.
Hi-Tech
Масштабные маневры флота США попали на фото Полеты морской авиации выглядят впечатляюще
Авто
История самого массового отечественного автомобиля 19 апреля 1970 года на Волжском автомобильном заводе началось производство ВАЗ-2101. В честь 50-летия модели вспоминаем её историю и делимся редкими архивными фотографиями
Кино
Уварова побрилась налысо ради роли в сериале про эпидемию «Закрытый сезон» расскажет о курортном городе, который захватил неизвестный вирус
Новости партнеров
Панику вокруг коронавируса раздувают неспроста
Ученые: по Сирии нанесли мощный удар из космоса, очень много жертв
Лолита попала в психбольницу
"Людей спасти не удается": главврач рассказал, что COVID делает с легкими
Gnezdo.ru
Отыскали старую сберкнижку? Поздравляю - вы богаты
Уже не секрет, что ждет Украину в конце мая
Примадонна сняла редкое видео в спальне Лизы
Сегодня стало известно о состоянии Заворотнюк
Леди
Орбакайте в парике из перьев произвела фурор (фото) Необычный образ певицы удивил фанатов.
Дом
Как выглядит Москва во время пандемии коронавируса (77 фото)
В Швейцарии создали роскошные изоляторы для больных COVID-19
Как выглядит идеальное место для самоизоляции в России? (фото)
Изолированные семьи сделали послания из своих окон: фото
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»