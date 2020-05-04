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13:19 (мск), источник: Погода Mail.ru

Жизнь в космосе будут искать возле мертвых звезд

Поиски начнутся с запуском космического телескопа Джеймса Вебба.

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Источник: Jack Madden/Cornell University

Вполне вероятно, что первые следы внеземной жизни будут обнаружены на скалистых экзопланетах, вращающихся вокруг мертвых звезд — белых карликов.

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Ученые из Корнеллского университета в США разработали набор инструментов для таких поисков. Их работа опубликована в Astrophysical Journal Letters.

Белые карлики — это звезды, лишенные источников термоядерной энергии. Они начинают свою эволюцию как вырожденные ядра красных гигантов. Белые карлики слабо светятся и постепенно остывают.

Именно отсутствие сильного излучения поможет ученым в будущем обнаруживать на экзопланетах биосигнатуры, то есть любые проявления последствий жизнедеятельности, научно доказывающее существование жизни в прошлом или настоящем.

Такие исследования начнутся с запуском космического телескопа Джеймса Вебба. Планируется, что телескоп будет запущен в марте 2021 года. Он заменит космический телескоп «Хаббл».

Анна Лысенко

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