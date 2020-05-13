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16:54 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ураган в Чите снес крыши домов, гаражи и билборды (видео)

Местные жители публикуют в соцсетях жуткие фото и видео.

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13 мая в Чите прошла мощная буря. Штормовой ветер повалил множество деревьев, посрывал крыши со зданий, снес гаражи и билборды. Пострадало много автомобилей, а в некоторых домах обломками крыш и другими «летающими» предметами были выбиты стекла. О жертвах и пострадавших пока не сообщалось.

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По данным местного издания «Чита.ру», без света остались несколько районов города.

Пользователи соцсетей публиковали жуткие кадры во время урагана и после него.

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Пока местные жители разбирают завалы, МЧС объявило очередное штормовое предупреждение. 14 мая на территории Забайкальского края ожидается ветер с порывами 25−30 метров в секунду.

Екатерина Гура

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