Ураган в Чите снес крыши домов, гаражи и билборды (видео)
Местные жители публикуют в соцсетях жуткие фото и видео.
Местные жители публикуют в соцсетях жуткие фото и видео.
13 мая в Чите прошла мощная буря. Штормовой ветер повалил множество деревьев, посрывал крыши со зданий, снес гаражи и билборды. Пострадало много автомобилей, а в некоторых домах обломками крыш и другими «летающими» предметами были выбиты стекла. О жертвах и пострадавших пока не сообщалось.
По данным местного издания «Чита.ру», без света остались несколько районов города.
Пользователи соцсетей публиковали жуткие кадры во время урагана и после него.
Пока местные жители разбирают завалы, МЧС объявило очередное штормовое предупреждение. 14 мая на территории Забайкальского края ожидается ветер с порывами 25−30 метров в секунду.
Екатерина Гура