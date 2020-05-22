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17:25 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые нашли луну на окраине Солнечной системы

Она пряталась возле кандидата в карликовые планеты.

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Источник: Michael Brown/Caltech/Hubble Space Telescope

Список лун Солнечной системы может пополниться еще одним объектом, утверждает группа европейских астрономов в статье, опубликованной в arXiv.

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Исследователи изучали транснептуновый объект (84522) 2002 TC302, который находится в рассеянном диске — самом удаленном регионе Солнечной системы.

Какое-то время объект диаметром 584 км претендовал на статус карликовой планеты. Но дальнейшие наблюдения с помощью телескопов в Италии, Франции, Словении и Швейцарии позволили уточнить его размеры. Диаметр у далекого космического тела оказался на 84 км меньше.

Ученые предположили, что лишние километры, приписанные транснептуновому объекту по ошибке, на самом деле приходятся на его луну, отдаленную от него всего на 2 тысячи километров. На гигантской дистанции от Земли два объекта были восприняты как один.

Если у потенциальной карликовой планеты действительно есть спутник, это может помочь ученым больше узнать о ранней Солнечной системе. Ведь объекты пояса Койпера и рассеянного диска очень мало изменились со времен ее формирования и являются своеобразными «капсулами времени», говорят астрономы.

Анна Лысенко

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