Ученые нашли луну на окраине Солнечной системы
Она пряталась возле кандидата в карликовые планеты.
Она пряталась возле кандидата в карликовые планеты.
Список лун Солнечной системы может пополниться еще одним объектом, утверждает группа европейских астрономов в статье, опубликованной в arXiv.
Исследователи изучали транснептуновый объект (84522) 2002 TC302, который находится в рассеянном диске — самом удаленном регионе Солнечной системы.
Ученые предположили, что лишние километры, приписанные транснептуновому объекту по ошибке, на самом деле приходятся на его луну, отдаленную от него всего на 2 тысячи километров. На гигантской дистанции от Земли два объекта были восприняты как один.
Если у потенциальной карликовой планеты действительно есть спутник, это может помочь ученым больше узнать о ранней Солнечной системе. Ведь объекты пояса Койпера и рассеянного диска очень мало изменились со времен ее формирования и являются своеобразными «капсулами времени», говорят астрономы.
Анна Лысенко