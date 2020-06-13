Май 2020 года установил температурный рекорд
Озвучены новые наблюдения метеорологов.
Озвучены новые наблюдения метеорологов.
Май 2020 года стал самым теплым за всю историю наблюдений с 1880 года, сообщает NASA.
По данным Управления, в прошлом месяце наша планета была на 1,8 градуса Цельсия теплее среднего майского показателя за весь XX век.
Свои наблюдения озвучило и Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA). По их данным, май-2020 стал вторым самым жарким в истории после мая 2016 года — средняя глобальная температура в прошедшем месяце на 0,95 градуса по Цельсию превышала средний показатель XX века.
Небольшая разница в наблюдениях NASA и NOAA объясняется тем, что они используют разные методы обработки данных из регионов с аномальными скачками температур, таких как Аляска или Сибирь.
Ранее Европейский центр прогнозов сообщил, что глобальная температура в мае 2020 года была на 0,63 градуса выше средней. В глобальном масштабе средняя температура поверхности Земли за 12 прошедших месяцев была на 1,3 градуса выше доиндустриального уровня.
Анна Лысенко