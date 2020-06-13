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14:34 (мск), источник: Погода Mail.ru

Май 2020 года установил температурный рекорд

Озвучены новые наблюдения метеорологов.

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Источник: AP 2020

Май 2020 года стал самым теплым за всю историю наблюдений с 1880 года, сообщает NASA.

По данным Управления, в прошлом месяце наша планета была на 1,8 градуса Цельсия теплее среднего майского показателя за весь XX век.

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Свои наблюдения озвучило и Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA). По их данным, май-2020 стал вторым самым жарким в истории после мая 2016 года — средняя глобальная температура в прошедшем месяце на 0,95 градуса по Цельсию превышала средний показатель XX века.

Небольшая разница в наблюдениях NASA и NOAA объясняется тем, что они используют разные методы обработки данных из регионов с аномальными скачками температур, таких как Аляска или Сибирь.

Ранее Европейский центр прогнозов сообщил, что глобальная температура в мае 2020 года была на 0,63 градуса выше средней. В глобальном масштабе средняя температура поверхности Земли за 12 прошедших месяцев была на 1,3 градуса выше доиндустриального уровня.

Анна Лысенко

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