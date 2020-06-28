Народные приметы на 28 июня: наблюдаем за облаками
Чтобы узнать погоду на ближайшие дни, в народе присматривались к небу, погоде на рассвете и закате, а также слушали кузнечиков.
Чтобы узнать погоду на ближайшие дни, в народе присматривались к небу, погоде на рассвете и закате, а также слушали кузнечиков.
Сильная роса утром и вечером — к урожайному году. Туман на рассвете обещает дожди, домашние животные беспокойные — к ненастью. Перистые облака — в ближайшие два дня будут осадки.
Кузнечики очень громко трещат — скоро будет сильный дождь. Облака на закате желтого цвета — к дождливой погоде. Большое количество комаров тоже обещает осадки.