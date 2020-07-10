Ученые выяснили, что атмосфера Земли может звенеть, как колокол
Это существенно влияет на погоду.
Это существенно влияет на погоду.
Мощные волны, возникающие в небе по различным естественным причинам, могут гармонировать с атмосферой и создавать резонанс. В итоге вся атмосфера Земли вибрирует, словно звуковые волны внутри колокола.
К такому выводу пришли исследователи из Киотского и Гавайского университетов, исследовав данные об атмосферном давлении за 38 лет. Их работа опубликована в Journal of Atmospheric Sciences.
Атмосферные волны — известное явление, которое исследователи учитывают в климатических моделях и прогнозах погоды. Они возникают
Ученые исследовали данные вплоть до 1979 года об атмосферных волнах с частотами от 2 часов до 2 дней и длинами более 5 тыс. км. Они заметили, что если волны движутся по воздуху на нужной высоте и скорости, они могут гармонировать с атмосферой, создавая резонанс. Это явление было предсказано еще французским физиком и математиком
В итоге вся атмосфера планеты «звенит», как колокол, говорят исследователи. Иногда вибрацию порождали волны Россби, в других случаях — волны Кельвина, а некоторые волны разгонялись до невероятной скорости 1080 км в час.
Открытие ученых позволит учитывать такие колебания в климатических моделях и прогнозах погоды.
Анна Лысенко