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13:22 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые выяснили, что атмосфера Земли может звенеть, как колокол

Это существенно влияет на погоду.

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Источник: AP 2020

Мощные волны, возникающие в небе по различным естественным причинам, могут гармонировать с атмосферой и создавать резонанс. В итоге вся атмосфера Земли вибрирует, словно звуковые волны внутри колокола.

К такому выводу пришли исследователи из Киотского и Гавайского университетов, исследовав данные об атмосферном давлении за 38 лет. Их работа опубликована в Journal of Atmospheric Sciences.

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Атмосферные волны — известное явление, которое исследователи учитывают в климатических моделях и прогнозах погоды. Они возникают из-за таких явлений, как тепловое давление или гравитационное притяжение между Землей, Луной, Солнцем и другими небесными телами. Науке известны атмосферные волны Россби — гигантские изгибы высотных ветров, оказывающие серьезное влияние на погоду. Существуют также волны Кельвина, Пуанкаре и другие.

Ученые исследовали данные вплоть до 1979 года об атмосферных волнах с частотами от 2 часов до 2 дней и длинами более 5 тыс. км. Они заметили, что если волны движутся по воздуху на нужной высоте и скорости, они могут гармонировать с атмосферой, создавая резонанс. Это явление было предсказано еще французским физиком и математиком Пьером-Симоном Лапласом в XIX веке.

В итоге вся атмосфера планеты «звенит», как колокол, говорят исследователи. Иногда вибрацию порождали волны Россби, в других случаях — волны Кельвина, а некоторые волны разгонялись до невероятной скорости 1080 км в час.

Открытие ученых позволит учитывать такие колебания в климатических моделях и прогнозах погоды.

Анна Лысенко

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