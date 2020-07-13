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14:34 (мск), источник: Погода Mail.ru

Грозовое облако напугало жителей Денвера (фото, видео)

Эффектное зрелище.

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Над Денвером в американском штате Колорадо появилось впечатляющее грозовое облако. Очевидцы успели сфотографировать гигантскую тучу, подсвеченную разрядами молний.

«Наблюдал невероятную грозу на закате несколько дней назад. Такое зрелище еще поискать, шторм почти не двигался более часа. На этом видео можно увидеть слабое вращение. Оно длится всего 8 секунд и смонтировано из более 80 отдельных фотографий», — написал пользователь соцсетей под ником @westobering.

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Ранее «апокалиптическое» облако попало на камеру и над Петербургом. Тем временем синоптики предупредили об аномальном похолодании в центре европейской части России.

Анна Лысенко

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