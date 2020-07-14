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13:22 (мск), источник: Погода Mail.ru

С куриное яйцо: Нижегородскую область засыпало гигантским градом

В ночь на 14 июля в Арзамасском районе Нижегородской области прошла сильная гроза, которая сопровождалась крупным градом

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Больше всего снимков огромных шаров льда публиковали жители села Чернуха. Там град повредил автомобили, теплицы, кровлю домов и частично уничтожил урожай.

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За последнее время такой аномальный град нанес немало ущерба жителям многих регионов России.

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Екатерина Гура

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