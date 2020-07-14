С куриное яйцо: Нижегородскую область засыпало гигантским градом
В ночь на 14 июля в Арзамасском районе Нижегородской области прошла сильная гроза, которая сопровождалась крупным градом
В ночь на 14 июля в Арзамасском районе Нижегородской области прошла сильная гроза, которая сопровождалась крупным градом
Больше всего снимков огромных шаров льда публиковали жители села Чернуха. Там град повредил автомобили, теплицы, кровлю домов и частично уничтожил урожай.
За последнее время такой аномальный град нанес немало ущерба жителям многих регионов России.
Екатерина Гура