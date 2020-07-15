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12:51 (мск), источник: Погода Mail.ru

В космосе нашли сиреневый «инкубатор» звезд

В нем рождаются массивные и небольшие солнца и планеты.

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Источник: ESA/Hubble & NASA, R. Sahai
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Благодаря огромному количеству пыли и газа галактики становятся «инкубаторами» для новых звезд и планет. На новом снимке, полученном космическим телескопом «Хаббл», видна одна из таких звездообразующих областей в созвездии Кассиопеи, известная как J025027.7 + 600849.

Когда новая массивная звезда начинает сиять посреди холодного молекулярного облака, из которого она образовалась, ее излучение может ионизировать водород облака и создать большой горячий «пузырь» ионизированного газа. Внутри такого «пузыря» могут рождаться другие звезды с малой массой.

На снимке граница между зонами холодного и горячего газа видна как сиреневое свечение.

Анна Лысенко

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