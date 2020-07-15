Ураганы, смерчи и пылевые бури: регионы России накрыла стихия
Лето продолжает неприятно удивлять аномальной погодой
Лето продолжает неприятно удивлять аномальной погодой
Этот год продолжает приносить людям неприятные сюрпризы в виде природных катаклизмов и аномальной погоды. Не успели жители российского юга прийти в себя после недавнего шторма, в результате которого были затоплены несколько городов, как стихия снова дала о себе знать.
14 июля жители и гости Сочи могли наблюдать огромный водяной смерч, который даже добрался до берега. И, судя по видео из соцсетей, смерч был не один.
А в Саратовской области в этот же день пронесся ураган. Больше всего досталось городу Балаково, где сильный ветер не только повалил деревья, повредил электропровода и посрывал крыши с домов, но и перевернул автомобили, в некоторых местах сложив их друг на друга.
Примечательно, что пока в одном месте лил дождь, а ветер разбрасывал ветки деревьев и фанеру, сорванную с крыш, в других населенных пунктах Саратовской области прошла пыльная буря.
Ураганы в этот день также прошлись по Краснодару, Саранску, Воронежу, Подмосковью и Нижегородской области.
Екатерина Гура