Ночной Южно-Сахалинск показали из космоса
Город, окруженный сопками.
Город, окруженный сопками.
Российский космонавт Сергей Рыжиков сфотографировал из иллюминатора Международной космической станции ночной
«Туристов дальневосточный город привлекает сопками, нетронутой природой, Охотским морем и речной долиной. Помимо россиян, сюда часто приезжают жители Азии — Кореи, Японии, Китая. В
«Очень красивый фотоснимок, впечатляет! Спасибо космонавтам, что делятся красотой ночных городов!» — пишут комментаторы.
Ранее российский космонавт Сергей
Рыжиков и
Анна Лысенко