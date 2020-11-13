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12:21 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ночной Южно-Сахалинск показали из космоса

Город, окруженный сопками.

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Российский космонавт Сергей Рыжиков сфотографировал из иллюминатора Международной космической станции ночной Южно-Сахалинск.

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«Туристов дальневосточный город привлекает сопками, нетронутой природой, Охотским морем и речной долиной. Помимо россиян, сюда часто приезжают жители Азии — Кореи, Японии, Китая. В Южно-Сахалинск едут в поисках успеха — там сосредоточены основные производственные и коммерческие компании региона», — подписали фотографию на странице «Роскосмоса» в соцсети.

«Очень красивый фотоснимок, впечатляет! Спасибо космонавтам, что делятся красотой ночных городов!» — пишут комментаторы.

Ранее российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков опубликовал впечатляющее фото вулканов Камчатки.

Рыжиков и Кудь-Сверчков стартовали к МКС 14 октября в рамках 63-й долговременной экспедиции.

Анна Лысенко

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